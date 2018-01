'Só entrei para roubar, não queria matá-la', diz assassino de idosa

Manaus - "Estou arrependido, porque também tenho uma avó e podia ser com ela. Só entrei para roubar, não queria matá-la", disse Thiago Pereira Guimarães, de 26 anos, acusado de matar a idosa Yolana Tome Seabra, de 84 anos, no dia 22 de dezembro de 2017. O crime aconteceu dentro da casa da vitima, na Travessa do Caxangá, bairro Centro, Zona Sul.

Thiago foi preso, no último sábado (6), na avenida Joaquim Nabuco, também no Centro de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por latrocínio. Ele foi apresentado, na manhã desta terça-feira (9), em coletiva de imprensa realizada na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), localizada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Derfd, Thiago aproveitou que a porta da casa da vítima estava aberta e invadiu o imóvel com a intenção de roubar objetos que pudessem ser trocados por drogas.

Thiago roubou e vendeu uma TV e um celular da vítima por R$ 200 e utilizou o dinheiro para comprar entorpecentes. | Foto: Janailton Falcão

"Durante a ação, a vítima reagiu e travou uma luta corporal com o assaltante e foi agredida com um soco na cabeça. Com isso, ela caiu e sofreu várias escoriações. O homem fugiu levando uma televisão e o celular da vítima", contou o delegado.

Segundo a polícia, Thiago vendeu a TV e o celular por R$ 200 e utilizou o dinheiro para comprar entorpecentes.

A vítima ainda chegou a ser socorrida por conhecidos e levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde morreu em decorrência dos ferimentos causados pela queda.

Emocionada, a filha da vítima agradeceu a equipe da Derfd por conseguir prender o autor do latrocínio | Foto: Janailton Falcão

Durante coletiva de imprensa, a filha da vítima, Sandra Sarquis, se emocionou ao comentar sobre o assassinato da mãe e agradeceu a equipe de investigação da Derfd.

"Ele deu uma gravata nela, que acabou quebrando a vértebra da coluna cervical. Ela mordeu o braço dele para que ele a soltasse. Infelizmente minha mãe morreu. Agradeço a equipe da Derfd por ter conseguido prender esse bandido", disse a mulher em lágrimas.

Thiago foi indiciado por latrocínio. Ao término dos procedimentos cabíveis na Derfd, ele será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

