Homem usava 'chupa-cabra' para roubo de caixas eletrônicos em Manaus

Manaus - Rogério Rocha Tenório, de 32 anos, foi preso ao comparecer na sede do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por suspeita de praticar roubos em caixas eletrônicos de Manaus, utilizando o famoso "chupa-cabra" (equipamento para roubar dinheiro).



De acordo com o delegado Jeff David Mac Donald, titular do 6°Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rogério vinha sendo investigado após o registro de vários Boletins de Ocorrências (B.Os) em nome dele, pela pratica criminosa.

Na tarde dessa segunda-feira (8), Rogério compareceu à delegacia, acompanhado por um advogado, pois havia sido comunicado que estava sendo investigado por tráfico de drogas. Na ocasião, a equipe da delegacia cumpriu o mandado de prisão pelo crime de furto mediante fraude.

Leia também: Rodoviários paralisam 100% da frota e prejudicam 20 mil manauenses

"É um fato bem inusitado. Ele veio até à delegacia para saber informações sobre uma possível investigação que estava sendo feita contra ele por crime de tráfico de drogas. No momento que chegou ao DIP nós cumprirmos o mandado de prisão. Ele acoplava o 'chupa-cabra' sem que as pessoas observassem”, contou o delegado.

Em entrevista ao Em Tempo, o delegado deu dicas para não cair no golpe do 'chupa-cabra'. “Quando as pessoas forem utilizar o caixa eletrônico é bom passar a mão no sistema ou visualizar de forma mais detalhista e se houver algum equipamento que não demonstra ser original do caixa chame a polícia ou comunique à agência. Em depoimento, ele disse que aprendeu utilizar esse equipamento durante um período que esteve em São Paulo”, explicou Jeff David Mac Donald.

Após os procedimentos na delegacia, Rogério será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no km 8 da BR-174.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Rodoviários paralisam 100% da frota e prejudicam 20 mil manauenses

Preço da gasolina vai subir nesta quarta-feira

Bombeiros resgatam corpo a 10 metros de profundidade na Manaus Moderna