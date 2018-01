Funcionária furta celular dentro do MPF-AM enquanto limpava gabinete

Manaus - Uma auxiliar de serviço gerais de 39 anos, foi indiciada pela polícia na tarde desta terça (9), por suspeita de furtar um celular de dentro de um dos gabinetes do Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM), localizado no Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Como a mulher não foi presa em flagrante, ela vai responder ao crime em liberdade.

De acordo com o titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que apura o caso, Ayslan Marques, a mulher furtou o aparelho de uma das servidoras do MPF no dia 4 de dezembro do ano passado. Na ocasião, a vítima foi até a delegacia e registrou a ocorrência. A partir de então, os policiais começaram a realizar o monitoramento do aparelho e constaram que ele estava sendo usado nas dependências do Ministério.

segundo o delegado, após o furto a mulher trocou o chip do aparelho e continuou usando normalmente o celular | Foto: Marcely Gomes

“Nossos policiais foram até o local e constataram que uma funcionária terceirizada estava usando o aparelho celular. Durante o depoimento, ela disse que entrou no gabinete e viu o celular sobre a mesa e como não havia ninguém na sala, ela pegou”, disse o delegado.



Ainda segundo Ayslan, após o furto a mulher trocou o chip do aparelho e continuou usando normalmente o aparelho. Ela foi conduzida até o 23° DIP, onde foi ouvida e vai responder ao crime em liberdade.





