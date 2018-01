Mulher se joga de prédio para não ser morta pelo marido em Manaus

Manaus - Na tentativa de não ser morta pelo próprio marido, Taiane Falcão Rios, de 24 anos, se jogou do segundo andar de um prédio localizado no conjunto residencial Viver Melhor, no Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus, nesta terça (9). As informações foram confirmadas por policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Durante depoimento para a polícia, a vítima disse que o marido, identificado como Diego Felipe Pereira Santana, de 28 anos, começou a agredi-la dentro do apartamento porque ele estaria desconfiando que a companheiro o traía com um amigo.

Para se salvar da agressão a vítima tomou uma medida drástica e resolveu se jogar do segundo andar do apartamento sem pensar que poderia morrer com a queda. Segundo a polícia, Taiane disse que o marido iria matá-la se ela não tivesse pulado pela janela.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o pronto-socorro da Zona Norte com algumas escoriações. O relatório repassado pelo Samu, indicava que o estado de saúde de Taiane era estável.

O caso foi atendimento por policiais da 23ª Cicom e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra Contra Mulher (DECCM).

Caso parecido

Em dezembro, outra mulher se jogou do mesmo conjunto residencial na Zona Norte | Foto: Arquivo Em Tempo / Raphael Tavares

No último dia 5 de dezembro, uma mulher identificada como Taiane Bruno de Souza, de 20 anos, foi, supostamente, jogada pela janela de um apartamento onde morava, também no Viver Melhor, na Zona Norte. De acordo com a polícia, a vítima estava com uma outra pessoa dentro do apartamento quando foi arremessada pela janela de um dos quarto.





