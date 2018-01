Suspeito de envolvimento com o tráfico é morto com facada no coração

Manaus - Suspeito de estar devendo criminosos que atuam no tráfico de drogas do bairro Flores, Diego Paixão dos Santos, de 22 anos, foi morto com três facadas na noite desta terça (9). O crime ocorreu na rua 4, comunidade Mundo Novo, na Zona Centro-Sul de Manaus. Conforme equipes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), uma das facadas atingiu o coração de Diego.

De acordo com a polícia, a vítima foi atacada pelas facadas por um suspeito, até o momento não identificado, no momento em que caminhava pela via pública. A suspeita da polícia é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas do tráfico de drogas.

Testemunhas informaram que o jovem ainda chegou a correr alguns metros pela rua gritando por socorro, mas caiu logo em seguida, morrendo no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo de Diego foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. O caso foi acompanhado por policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e deverá ser repassado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso.

Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido identificado.



