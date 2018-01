Assaltante atira várias vezes contra homem durante assalto em Manaus

Manaus - Um homem, identificado como Walderli Ferreira de Souza, de 37 anos, foi alvejado por vários tiros na noite desta terça (9), durante um assalto em frente à sua residência localizada na rua Jerusalém, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o tenente Félix, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava guardando o seu veículo na garagem quando foi abordada por um suspeito, identificado como Bruno Corrêa Braz, de 19 anos, que exigiu a entrega da chave do carro.

Ainda segundo o tenente, a vítima atendeu ao pedido do assaltante, porém, o suspeito atirou várias vezes contra o homem, mas apenas um dos disparos atingiu o homem. A vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada para o pronto-socorro da Zona Norte (antigo Delphina Aziz), localizado no mesmo bairro onde ocorreu o fato.

Minutos após o assalto, os policiais da 18ª Cicom conseguiram prender o criminoso. Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração raspada e três munições deflagradas e uma intacta. O suspeito foi encaminhado para 18° Distrito Integrado de Polícia (Dip), para a realização dos procedimentos cabíveis.

