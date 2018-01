Com ciúmes, homem agride ex-companheira e é preso em Manaus

Homem foi apresentado no 2º DIP | Foto: Divulgação/PC-AM

Um homem de 36 anos que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso nessa terça-feira (9), em cumprimento a mandado de prisão preventiva por lesão corporal grave e dano no âmbito de violência doméstica. A vítima, uma mulher de 43 anos, que é ex-companheira do agressor, denunciou o caso à polícia no último sábado (6).



De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o mandado de prisão preventiva em nome do infrator foi expedido no dia 8 de janeiro deste ano, pelo juiz Henrique Veiga Lima, no plantão da Comarca de Manaus, após a ex-companheira do infrator, uma mulher de 43 anos, ir até o 2º DIP para relatar a violência sofrida no último sábado (6).

“Em depoimento, a vítima informou que o ex-companheiro a agrediu motivado por ciúmes, porque ele não aceita que ela se relacione com outras pessoas. Após a formalização da denúncia, representei junto à Justiça o pedido de prisão em nome dele, que foi expedido e cumprido na tarde desta terça-feira”, explicou Goes.

O infrator foi indiciado por lesão corporal grave e dano no âmbito de violência doméstica. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

