Passageiros assaltam Uber, roubam carro de luxo e abandonam motorista

Um motorista da Uber, de 28 anos, foi feito refém e teve o carro roubado, na noite desta terça-feira (9), na rua Ayres da Cruz, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), dois homens armados embarcaram no veículo da vítima por volta das 21h, em frente a um shopping, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova.

Ao chegarem no destino marcado pelo aplicativo, os passageiros anunciaram o assalto e levaram o carro da vítima, modelo Toyota, de cor branca e placas PHG-5435. O motorista foi abandonado no local.

Policiais da 26ª Cicom foram acionados e realizaram buscas na área, mas não localizaram os suspeitos, que fugiram sem ser identificados.

"A vítima foi junto com a nossa equipe na viatura atrás dos suspeitos. Infelizmente o motorista não conseguiu acionar o GPS do veículo e não encontramos os assaltantes. Ninguém foi preso. O motorista foi orientado a registrar boletim de ocorrência", informou o tenente Vitor Moraes.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

