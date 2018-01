Casal dedura suposto traficante e Rocam prende trio com 2 kg de droga

O trio foi preso na Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação PM

O casal Fernando Fernandes da Silva, de 26 anos, e Jessica Carvalho Barros, de 20 anos, e Juvenal Tarcísio Cruz da Silva, de 28 anos, foram presos pela Rocam, na noite desta terça-feira (9), na Zona Norte de Manaus. Com eles a polícia apreendeu 2 kg de droga.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 20h30, durante patrulhamento na rua Assari, Núcleo I, do bairro Cidade Nova, policiais da Rocam avistaram o veículo Celta, de cor preta e placas OAO-0796, ocupado pelo casal.

Durante a abordagem, os policiais encontram um quilo de droga, possivelmente pedras de oxi, dentro do veículo. Segundo os PMs, ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, o casal informou que a droga pertencia a um homem que estaria na bola do núcleo 23.

A equipe foi ao local indicado e conseguiu abordar Juvenal. Com ele foi encontrado mais um quilo do mesmo produto. O trio, juntamente com o os dois quilos de drogas, foi encaminhado ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

