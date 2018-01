Quadrilha que distribuía drogas é presa na Zona Centro Sul de Manaus

Sérgio Santos Gabriel, Nelson Sales da Silva, Wuerten Batista de Souza e Cirlei Castro da Silva foram presos, na noite desta terça-feira (9), na rua das Palmeiras, bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Rocam em patrulhamento pela área avistou Sérgio e, durante abordagem, foi encontrado com ele um tablete de maconha.

O homem informou aos policiais que havia acabado de receber a droga de dois homens que estavam em um gol, de cor vermelha e placas NOR-3352. Durante as buscas pela área, os policiais localizaram o carro na rua Barreirinha.



No veículo estavam Nelson e Wuerten. Com eles foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições intactas. Dentro do carro os policiais ainda localizaram mais dois tabletes de maconha. A dupla informou que a droga seria entregue para Cirlei, que estava em um gol, de cor cinza e placas JWZ-2032.

Cirlei foi localizado no bairro Flores, onde foi encontrado mais um tablete de maconha. No total, quatro tabletes de maconha foram apreendidos de maconha. O quarteto deve responder por tráfico de drogas. Nelson também responderá por posse ilegal de arma de fogo.

Os suspeitos foram apresentados no Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), para os procedimentos cabíveis.

Edição: Isac Sharlon

