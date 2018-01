Trio faz arrastão na Torquato, mas PM apreende apenas um adolescente

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na manhã desta quarta-feira (10), após cometer uma série de assaltos em paradas de ônibus da avenida Torquato Tapajós, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, algumas vítimas acionaram uma viatura da 20ª Cicom que estava em patrulhamento pela área. As pessoas informaram que três homens utilizavam um carro modelo Ford Fiesta, de cor preta e placas NOU-7457, para cometerem assaltos em Manaus.

Leia também: Homem sequestrado e torturado morreu no lugar do irmão, diz família

A equipe policial localizou o veículo próximo a um dos locais do crime e o adolescente que conduzia o carro ainda tentou fugir, mas ficou preso no canteiro central da via. No momento da abordagem, dois homens conseguiram fugir e até o momento não foram identificados.

Dentro do veículo foram encontradas mochilas com pertences pessoais e celulares das vítimas. Os objetos foram recuperados e devolvidos aos donos. O adolescente informou que o carro também havia sido roubado.

O menor foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Quadrilha que distribuía drogas é presa na Zona Centro Sul de Manaus

Casal dedura suposto traficante e Rocam prende trio com 2 kg de droga

Passageiros assaltam Uber, roubam carro de luxo e abandonam motorista