Fugitivo do Pará era um 'um grande artista' de crimes em Manaus

Com 133 chaves michas, documentos falsos e balança de precisão, o foragido da Justiça do Pará, Adriano Costa de Sousa, de 30 anos, foi preso, na noite desta terça-feira (9), na Zona Leste de Manaus. Ele é foragido desde 2014 e, segundo a polícia, realizava assaltos no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. Na delegacia, servidores e imprensa comentavam que o homem era um grande artista do crime.

Durante abordagem, na rua Felismino Soares, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste, o homem apresentou nervosismo diante os policiais. Segundo o delegado do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Henrique Brasil, os PMs foram até à casa de Adriano entregar uma notificação.

O homem e as chames michas foram apresentados à imprensa no 12º DIP | Foto: Marcelo Cadilhe

"No momento da abordagem ele ficou nervoso e pedimos os documentos, foi quando verificamos irregularidades nos documentos. Fizemos uma busca na residência dele e achamos esses materiais. Ele também tem ligação com criminosos na Colômbia e negócios no interior do Pará. Além disso, temos indícios de que ele possa ter envolvimento em um homicídio no Maranhão, mas ainda não conseguimos confirmar. Ele é versátil no ramo do crime". afirmou o delegado.



Adriano foi atuado em flagrante por falsidade ideológica e uso de documento falso. Além da condenação por tráfico e associação a crimes no estado do Pará, ele também responde por mais sete processos criminais, como roubo, furto qualificado, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em Manaus.

Apesar de ser foragido da Justiça do Pará, Adriano será levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da cidade, onde o juiz decidirá se ele ficará preso em Manaus ou será transferido para o Pará.

