Corpos são encontrados com marcas de tiros próximo ao Compaj

Manaus - Os corpos de dois homens, até o momento não identificados, foram encontrados mortos com várias marcadas de tiros pelo corpo na tarde desta quarta (10), no ramal do Areal, no km 10, da rodovia BR-174, nas proximidades do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).



De acordo com informações de policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 15h, o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), acionou uma viatura informando que moradores haviam encontrado dois corpos em um ramal da rodovia.

Leia também: 2017 teve mais de 200 casos de abandono de incapaz em Manaus

Ainda segundo os PMs, ao chegarem no local, encontraram os dois homens estirados no chão com várias marcas de tiros e algumas peças de roupas espalhadas próximo ao local da execução. Os policiais ressaltaram que as vítimas aparentam ter entre 20 e 25 anos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi até local realizar a remoção dos corpos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá investigar o caso.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Polícia encontra estacionamento de carros roubados em Manaus

Fugitivo do Pará era um 'um grande artista' de crimes em Manaus

Quadrilha que distribuía drogas é presa na Zona Centro Sul de Manaus