Vídeo enviado por leitor flagra briga entre mulheres no Mutirão

Comentários de internautas dão conta de que uma das mulheres tenha flagrado o marido com a amante em um veículo. | Autor: Divulgação

Manaus - Em um vídeo enviado ao Em Tempo na tarde desta quarta (10), moradores do Mutirão, no Novo Aleixo, filmaram o que seria uma discussão de casal, após o homem ser "flagrado" com uma suposta amante em carro estacionado na rua 7, do bairro na Zona Leste.

No vídeo, a suposta esposa agride a outra mulher com diversos socos e chutes. A gravação de, aproximadamente, 39 segundos correu as redes sociais e levantou diversos comentários de internautas. "Mulher traída é bicho de outro mundo! Não sei como ela não quebrou o carro todo". "Não pode bater na amante não. Quem era comprometido era o homem, tinha que bater era nele".

A agressora e a vítima foram separadas por populares que estavam no local. A reportagem não conseguiu localizar nenhum dos envolvidos, pois até a publicação desta matéria, não havia registro de agressão em nenhum Distrito Integrado de Polícia (DIP) da capital.

Também não é possível observar nas imagens o que poderia ter motivado as agressões.





