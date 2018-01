Em momentos de terror, refém é colocado no porta-malas em sequestro

Um homem de 55 anos, que preferiu não ter o nome revelado, viveu momentos de terror após ter seu carro roubado e, em seguida ser colocado no porta-malas como refém. Após o crime, dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos na tarde desta quarta (10), com o veículo da vítima durante um arrastão promovido por eles na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no momento em que uma viatura trafegava pela avenida Arquiteto José Henrique, no bairro Monte das Oliveiras, mesma zona, várias pessoas que estavam em uma parada de ônibus informaram que ocupantes de um carro modelo Palio de cor vermelha haviam acabado de realizar um arrastão no local.

Veículo foi atingido por balas em troca de tiros. | Foto: Marcely Gomes

“Nós encontramos o veículo no bairro Santa Etelvina e solicitamos que eles encostassem, mas eles não atenderam ao pedido e iniciaram a fuga. Após alguns metros, eles bateram em um meio-fio e estancaram o carro. O adolescente que estava dirigindo desceu e atirou contra a guarnição, antes de entrar em um beco com um outro adolescente. Já a terceira envolvida ficou no carro e não conseguiu fugir”, explicou um PM que preferiu não se identificar.

A fonte policial explicou ainda que, mesmo com a troca de tiros, não houve registro de feridos no local. “Após entrarem no beco, a dupla invadiu a casa de uma idosa. Um deles se escondeu no banheiro e o outro, que estava com arma de fogo e atirou contra a viatura, conseguiu fugir", disse o policial.

O adolescente que foi aprendido possui quatro passagens pela polícia por envolvimento em roubos. A adolescente foi detida pela Polícia Federal (PF), no ano passado, no aeroporto de Manaus, com 5 kg de drogas, mas, só ficou 2 dias apreendida”, completou o policial.

Armas e celulares apreendidos com os adolescentes. | Foto: Marcely Gomes

Com os suspeitos detidos, a polícia encontrou uma pistola de brinquedo, uma faca e vários celulares roubados durante o arrastão realizado em várias zonas da capital.

Carro roubado

Conforme a polícia, o veículo em que o o trio estava foi roubado na manhã desta quarta (10). Na ocasião, dois homens abordaram e roubaram o proprietário do carro no Boulevard Álvaro Maia, na Zona Centro-Sul.

Durante a ação, os suspeitos colocaram a vítima no porta-malas, porém ao chegarem na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte, a vítima conseguiu pular do carro em movimento e se salvar dos criminosos.

Procedimentos

O plantonista da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Daniel Vesani. | Foto: Marcely Gomes

O plantonista da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Daniel Vesani, informou que os adolescentes apreendidos já possuem passagem pela polícia. Segundo o delegado, no caso foi registrado nesta quarta (10), eles devem responder pelo ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e ficar aprendidos à disposição do Ministério Público da Infância e da Juventude.





