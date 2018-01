Homem é preso após roubar produtos de beleza no Jorge Teixeira

Manaus - Um homem, identificado como Richard Nunes Monteiro, de 31 anos, foi preso na tarde desta quarta (10), depois de assaltar com mais dois comparsas, que conseguiram fugir, produtos de beleza que estavam em uma Kombi, de placa NOR 6025, na rua Amber, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Com Richard foram apreendidos mais de 35 caixas com produtos de beleza que deveriam ser entregues a revendedores naquela localidade. Segundo a polícia os homens abordaram os funcionários da empresa de cosméticos enquanto eles faziam uma entrega no bairro onde aconteceu o roubo. Ainda conforme os policiais, os assaltantes levaram o veículo com os produtos.

Produtos foram recuperados pela polícia. | Foto: Divulgação/ PM

De acordo com os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas avistaram uma viatura que passava pelo local e informaram sobre o roubo que teria acontecido há poucos minutos. A equipe fez buscas pelas redondezas e conseguiu avistar a Kombi roubada ainda com os assaltantes.

Conforme a polícia, os homens, ao avistarem a viatura fugiram por igarapé nas proximidades. Apenas Richard foi capturado pelos policiais durante a perseguição.

O caso foi registrado 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O preso deve passar por audiência de custódia.





