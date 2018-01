Casal é capturado por tentativa de roubo na Cidade de Deus

Manaus - Marcelo da Silva Alves, de 23 anos, foi preso em flagrante, na noite de quarta-feira (10), por volta das 22h, por tentativa de roubo. Durante a ação policial, uma adolescente de 14 anos, que está grávida, foi apreendida por envolvimento no delito.

O fato ocorreu na Rua Monte Tabor, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Com eles a polícia apreendeu uma arma caseira calibre 36 com uma munição.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), a vítima, um auxiliar de administração de 45 anos, estava voltando do trabalho quando foi abordado pelos indivíduos. De acordo com o sargente J Neto, da 13ª Cicom, Marcelo ainda tentou atirar, mas a arma falhou. Na ocasião, o homem ainda reagiu ao roubo e conseguiu deter Marcelo, e em seguida acionou a guarnição da 13° Cicom, que estava em patrulhamento pela região.

Marcelo foi autuado em flagrante por roubo majorado. Ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade. Já a adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e será levada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

