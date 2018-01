Incêndio destrói apartamento em condomínio na Zona Norte de Manaus

Manaus - Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foram acionadas, na manhã desta quinta-feira (11), por volta de 11h, para atuarem no combate a um incêndio em um dos apartamentos do condomínio Total Ville, localizado na avenida Comendador José Cruz, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Leia também: Mulher é torturada por dez homens no dia do aniversário em Manaus

Por volta das 11h20, o Cbmam informou que as chamas foram controladas por uma equipe da portaria do condomínio. Por sorte, ninguém ficou ferido. Equipes da Polícia Militar e Samu também foram acionadas para a ocorrência.

O condomínio está localizado próximo à avenida Torquato Tapajós e, segundo os bombeiros, o chamado para socorro foi solicitado por funcionários da portaria do residencial.

Leia mais:

Mais de 800 turistas chegam a Manaus no navio M/S Albatros

Casal é capturado por tentativa de roubo na Cidade de Deus

Coari investe mais de R$ 22 milhões em reforma e construção de escolas