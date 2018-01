'Buiú' é recapturado após ficar nervoso na frente de PMs em Manaus

Manaus - No momento em que andava de bicicleta pela avenida das Flores, Zona Norte, o foragido do semiaberto Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Antônio Carlos Pereira de Souza, de 29 anos, o ‘Buiu’, foi capturado, na tarde desta quinta (11).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem foi preso por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que abordaram Antônio após o suspeito ficar nervoso com a presença dos PMs que faziam patrulhamento.

Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais identificaram Antônio estava com um mandado de prisão em aberto em seu nome. O homem cumpria pena por roubo qualificado no Compaj, no entanto, era considerado foragido desde o dia 14 de julho de 2017, quando saiu do presídio e não retornou.

Antônio havia sido preso no dia 21 de maio de 2009, após confessar ter roubado um comércio, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, junto com outros três homens identicados apenas como ‘Mano’, ‘Adriano’ e ‘Sapo’. Na ocasião, os três homens conseguiram fugir, e apenas ‘Buiu’ foi capturado pela PM. ‘Buiu’ foi condenado pela 11ª Vara Criminal do TJAM a quatro anos e cinco meses de prisão, em regime semiaberto.

Após a prisão nesta quinta, Antônio foi levado ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona norte. Devido à fuga, segundo consta no TJAM, a Vara de Execuções Penais determinou regressão de regime. Por isso, após voltar para o presídio, Antônio será encaminhado para o regime fechado.





