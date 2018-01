Casal é preso por roubar casas em sítio no ramal do Brasileirinho

Manaus - O casal David da Silva Andrade, de 23 anos, e Vanderleia Fonseca Licata, de 20 anos, foi preso, na noite desta quinta-feira (11), após participar de um assalto em um sítio localizado no km 4 do ramal do Brasileirinho, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, no total seis assaltantes renderam e roubaram dinheiro e objetos de cinco casas dentro do sítio. Apenas um casal foi capturado após a fuga do grupo.

Segundo uma das vítimas, o crime aconteceu por volta das 21h, e dois dos suspeitos estavam armados com armas de fogo. No sítio moram cerca de 13 pessoas, sendo sete adultos, quatro crianças, um idoso de 74 anos e uma jovem de 19 anos, grávida de sete meses. Os criminosos levaram R$ 3.570, uma televisão de 32 polegadas, joias, quatro celulares e um tablet.



Leia também: Explosão de botija de gás deixa um morto e dois feridos em Manaus

As vítimas, ainda traumatizadas, conversaram com o Em Tempo e relataram o momento de terror que viveram.

Apenas um casal foi capturado após a fuga do grupo | Foto: Daniel Landazuri

"Estamos sem portão na entrada principal e eles entraram e rederam todos que estavam reunidos na cozinha. Colocaram a arma na minha cabeça e pediram as chaves de algumas das nossas motos e foram entrando nas casas. O dinheiro que eles levaram era uma economia para a construção do muro do sítio e a parcela da faculdade do meu filho. O material de construção seria pago hoje e o dinheiro estava numa gaveta de fácil acesso, por isso acharam rápido", contou uma das vítimas, um autônomo de 37 anos, que por medo não quis ter o nome divulgado.

"Estamos traumatizados, se pudesse me mudaria daqui. Os ladrões queriam as motos, mas depois que acharam o dinheiro se deslumbraram. Graça a Deus estamos bem, mas o medo ainda é grande", disse uma enfermeira de 39 anos.

As vítimas informaram que a ação dos criminosos durou cerca de 10 minutos, depois eles fugiram em três motos. Um vizinho e uma das vítimas que se escondeu em um dos quartos conseguiram chamar a polícia por meio do 190.

O sítio está localizado no km 4 do ramal do Brasileirinho | Foto: Daniel Landazuri

Equipes da 30ª Cicom conseguiram interceptar o casal que tentava fugir em uma motocicleta. David e Vanderleia foram reconhecidos pelas vítimas. Com eles a polícia recuperou apenas um tablet. Eles informaram a equipe policial que as armas e os outros objetos roubados foram levados pelos comparsas que fugiram para uma área de mata.

As vítimas ainda relataram que a mulher que foi presa foi quem planejou o assalto. Segundo eles, a insegurança na região aumentou muito nos últimos meses.



Os suspeitos foram encaminhados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e devem passar por audiência de custódia.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Homem é baleado por equipe da Delegacia de Homicídios em perseguição

Com celular, presos debocham da segurança e fazem festa em presídio

Corpos fuzilados na BR-174 são identificados por familiares em Manaus