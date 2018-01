Caseiro é encontrado morto e amarrado em coqueiro em sítio da BR-174

Manaus - Com as mãos e os pés amarrados em um coqueiro, o corpo do caseiro Emiliano Souza de Souza, de 37 anos, foi encontrado na noite dessa quinta-feira (11), no sítio onde trabalhava, no ramal dos Bandeirantes, localizado no km 23 da BR-174, Zona Rural de Manaus.

De acordo com a polícia, Emiliano foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). A suspeita é que o crime tenha sido cometido por um grupo criminoso. Foram roubados do local dois televisores de 20 polegadas, dois aparelhos de DVDs, seis ventiladores, uma geladeira, uma botijas de gás, panelas e roupas, tanto da vítima, quanto dos proprietários do sítio.

Leia também: Explosão de botija de gás deixa um morto e dois feridos em Manaus

Os objetos foram roubados de duas casas que existem no sítio, uma dos proprietários e a outra da vítima. O corpo do caseiro foi encontrado por uma filha dos donos do sítio. Ela estava no local para colher frutas, quando se deparou com a vítima ensanguentada e amarrada na árvore.

Uma familiar informou à polícia que Emiliano trabalhava como caseiro há dois anos. A última vez que ele foi visto pelos familiares foi no Natal, onde se reuniu com os parentes.

A vítima deixou três filhos, sendo uma menina de quatro anos e dois meninos de sete e nove anos. A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) investigará o caso.

Edição: Isac Sharlon

