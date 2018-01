Empresário morre após moto colidir em carro no Parque Dez

O empresário Itamar Miguel do Valle, de 37 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira (12), após a motocicleta em que ele pilotava ser atingida por um carro modelo Honda Civic, de características não identificadas. Segundo a família da vítima, o motorista do veículo fez um retorno em um local proibido e causou o acidente na avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Um familiar da vítima informou que o empresário usava capacete quando foi arremessado. "O motorista do Honda Civic batel na lateral esquerda da moto do Miguel, quando fez o retorno do sentido bairro-Centro da via. O homem não fugiu do local e prestou socorro ao empresario, que foi levado pelo Samu para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

O motorista do carro não teve o nome divulgado. Ele foi conduzido a uma delegacia para prestar esclarecimentos.

Itamar deixou dois filhos gêmeos, de 7 anos. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

