Homem rouba motocicleta de estacionamento de escola em Manaus

Manaus - Um homem ainda não identificado roubou uma motocicleta modelo Fan, de cor preta e placa NOJ-1317, do estacionamento da Escola Estadual Professor Samuel Benchimol, situada no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, nas proximidades do Shopping Grande Circular.

A motocicleta foi roubada na tarde da última quarta-feira (10). O suspeito vestia uma camisa azul e bermuda jeans. Imagens de câmeras de segurança mostram que o homem entrou na unidade e foi na direção do estacionamento. Minutos depois, o homem sai pilotando a motocicleta.

“Fui pegar um certificado na escola. Deixei a moto no estacionamento e quando voltei não a encontrei mais. Fui até à sala da direção e nas câmeras podemos ver o cara levando a minha moto”, contou o dono da motocicleta, um vigilante, que pediu para não ter o nome divulgado.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos de Veículos (Derfv), localizada em frente ao Aeroclube, na Zona Centro-Sul.

