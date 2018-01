Menores dizem que foram confundidos e espancados por PMs em Manaus

Jovens acusam policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) de agressão. | Autor: Marcely Gomes

Manaus - Dois adolescentes de 12 anos viveram momentos de terror na tarde na última quarta (9) no Viver Melhor, localizado no Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Segundo relatos das mães das vítimas ao Em Tempo, os meninos teriam passado horas de tortura nas mãos de policiais militares que agrediram os jovens com chutes e palmadas. Uma das vítimas, inclusive, pegou uma coronhada e chegou a ficar desacordada por alguns minutos.

Crianças dizem que foram agredidas e algemadas por PMs. | Foto: Marcely Gomes

Tudo começou quando os adolescentes, que são vizinhos, decidiram apanhar frutas em um local próximo a um sítio. A mãe de um dos meninos, a professora e conselheira de saúde, Aninha Araújo, afirma que os meninos estavam comendo azeitonas, quando ouviram um disparo e se assustaram.

O disparo, segundo ela, teria sido feito por dois policias lotados na 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que patrulhavam o local. Na ocasião, os PMs confundiram as crianças com dois suspeitos que estariam tentando invadir o sítio próximo à arvore onde os jovens brincavam.

Hematomas são vistos nas pernas dos adolescentes. | Foto: Marcely Gomes

"Meu filho e o amigo dele estavam brincando, quando se assustaram com o que estava acontecendo. O caseiro do sítio viu os dois próximo ao local e os acusou de participar de algo que eles nem sabiam o que era, um suposto assalto", disse a mãe.

Leia também: Família ainda tem esperanças de encontra filha sequestrada há 15 anos

Ainda de acordo com relato das vítimas, os policiais teriam trancado os dois dentro do camburão da viatura com algemas, onde foram deixados por quase 3 horas dentro do veículo. Além disso, segundo as vítimas, uma mulher teria entrado na viatura em que os jovens estavam e tido um contato mais íntimo com os policiais.

"Enquanto eu meu amigo estávamos no carro, uma moça entrou na viatura e os policiais começaram a aliciar ela. Passavam a mão nas partes íntimas. Ela parecia que estava gostando, até que depois disso, ela desceu do carro e foi embora", completou uma das vítimas.

Testemunha

Uma moradora próxima do local do ocorrido, afirma ter visto os PMs momentos antes do acontecido em uma bar consumindo bebida alcoólica na companhia do caseiro do sítio.

"Não só eu, mas todos que estavam lá perto desse sítio que têm um bar viram os policiais bebendo durante o serviço, o que eu considero errado", afirma a testemunha que não quis se identificar.

Revolta

A agressão causou comoção e revolta entre os moradores do Viver Melhor. O clima de medo por represálias vindo da polícia também é algo vivido, constantemente, entre as famílias envolvidas no caso.

"Eu vi meu filho algemado, todo sujo e um pedaço de pau ao lado dele dentro da viatura. Eu implorei para eles deixarem meu filho em casa, porque eu sei que ele não fez nada e eu já tenho uma filha sumida e não aguentaria ter mais um filho tirado de mim. Agora, ele tá aí todo machucado, com medo, não consegue nem abrir a mão para pegar as coisas direito por conta dos hematomas", disse a mãe de uma das vítimas.

Jovens teriam sido agredidos nas mãos e algemados. | Foto: Marcely Gomes

Leia também: Mais de 1,2 mil policiais, entre civis e militares, são investigados no Amazonas

As famílias das vítimas registraram o caso no 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Cidade Nova, mesma zona. Elas entraram ainda com uma solicitação de medida protetiva e levarem o caso ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e à Defensoria Pública do Estado.

"Vou tomar todas as medidas cabíveis, isso não pode passar impune. O dever de todo policial é zelar pela nossa segurança e não espancar o filho alheio. Nossos meninos passaram por essa atrocidade de graça. Será que se eu fizesse isso com o filho deles eu ainda estaria viva? Dois profissionais que, infelizmente, mancham a farda e a imagem da polícia que não merece isso. Nossos filhos nasceram de novo", desabafa Aninha.

Posicionamento

A assessoria da Polícia Militar (PM) informou que, caso a denúncia seja formalizada na Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a PM abrirá um inquérito para que a conduta dos PMs responsáveis pela suposta agressão seja investigada.

Caso a situação seja comprovada, os PMs podem ser desligados do quadro de servidores da PM e ainda irão responder a um processo administrativo na Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da PM, que é o órgão de Direção Setorial responsável pelo controle da disciplina na Corporação. A fonte informou ainda sobre a importância da formalização de ocorrências nesse sentido.

Edição: Luis Henrique Oliveira

Leia mais:

Preso usava celular conectado ao wi fi de delegacia no interior do AM

Moradores denunciam descaso do poder público no Cacau Pirêra

Veja os casos de políticos que alegaram doença para sair da prisão