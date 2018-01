Mais um suspeito é preso por fazer 13 pessoas reféns no Jorge Teixeira

Trio é suspeito de assaltar sítio no ramal do Brasileirinho, no Jorge Teixeira | Foto: Divulgação / PM





O terceiro suspeito de manter 13 pessoas de uma mesma família reféns no ramal do Brasileirinho, no Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade, foi preso pela polícia na tarde desta sexta-feira (12). O delito foi cometido na noite de quinta-feira (11). A polícia já prendeu outros dois suspeitos e ainda procura por mais três.

De acordo com a polícia, David da Silva Andrade, de 23 anos, Vanderleia Fonseca Licata, 20, foram presos enquanto fugiam da casa roubada ainda na noite de quinta. Segundo a PM, eles ameaçaram com armas de fogo todos que moravam na residência. Na manhã desta sexta, policiais da 30ª Cicom conseguiram identificar, localizar e prender Diego, que estava na casa dos pais.

Durante a prisão do jovem, foram apreendidos 47 trouxinhas de entorpecentes e um revólver calibre 32, que supostamente teria sido usado no crime. Conforme informações repassadas pela polícia, ainda existe a suspeita que outras pessoas já foram vítimas do bando. Vanderleia seria a responsável por levantar as informações das residências.

Entenda o caso

Cerca de seis assaltantes renderam e roubaram dinheiro e objetos das vítimas, que moram em cinco casas situadas dentro de um sítio no ramal do Brasileirinho. De acordo com elas, o crime aconteceu por volta das 21h desta quinta. Na propriedade rural moram um total de 13 pessoas, todas da mesma família, sendo sete adultos, quatro crianças, um idoso, de 74 anos, e uma jovem, de 19 anos, que está grávida de sete meses.

Os assaltantes levaram R$ 3.570, uma TV de 32 polegadas, quatro celulares e um tablet. Os objetos foram recuperados pela equipe de policiais da 30ª Cicom, que abordou David e Vanderleia tentando fugir da localidade em uma motocicleta.

