Taxista é baleado ao pular de carro para fugir de ladrões em Manaus

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O taxista Anderson Falcão Guerra, de 31 anos, foi atingido por vários disparos após pular do carro que conduzia durante um assalto que ocorreu na noite da última sexta-feira (13), na rua Palmeira do Miriti, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus.



De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas, o motorista trafegava pela rua Palmeira com um passageiro, quando o homem solicitou que a vítima parasse o carro para buscarem três colegas que aguardavam em uma esquina.

Ainda segundo a PM, após embarcarem no táxi, o trio anunciou o assaltou e pediu que o taxista encostasse. Na sequência, obrigaram a vítima a entrar no porta-malas do veículo. Ao chegar ao bairro Gilberto Mestrinho, Anderson conseguiu abrir o porta-malas e pular, porém os assaltantes efetuaram três disparos contra o taxista.

A vitima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida foi encaminhada ao Pronto Socorro Aristóteles Pratão Araújo, localizado na mesma zona onde ocorreu o fato. O estado de saúde da vítima é estável e não corre risco de morte.

Suspeitos são menores

Minutos após o fato policiais da 25° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), conseguiram apreender dois menores na rua Coradas, bairro Nova Floresta, suspeitos de terem participado do assalto contra o taxista.

Com a dupla os PM´s encontram o celular da vítima. Os menores confessaram que participaram da ação e os outros envolvidos fugiram levando a arma de fogo que foi usada durante o assalto. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), localizada no bairro Alvorada.





