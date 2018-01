Dupla atira contra PMs e suspeito é baleado no conjunto Manoa

Manaus - Antônio Moreira Araújo, de 20 anos, foi baleado, na manhã deste sábado (13), após trocar tiros com policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que realizavam patrulhamento ostensivo na rua Professor Manoel Belém, situada próxima a um campo de futebol, no conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com os PMs da 26ª Cicom, o homem baleado e mais outro suspeito caminhavam em via pública, quando policiais solicitaram que eles parassem, porém, os os homens fugiram e efetuaram alguns disparos contra os militares - que revidaram e conseguiram atingir Antônio. O outro suspeito conseguiu fugir por um igarapé. Com ele estava a arma de fogo usada para atirar contra os PMs.

O homem foi conduzido até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, localizado na avenida Sumaúma, Bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.

Após o atendimento médico, Antônio será conduzido até o 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis.

Edição: Isac Sharlon

