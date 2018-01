Corpo de motorista é encontrado com perfurações na BR-174

Manaus - O corpo do motorista de táxi-frete Alexandre Luiz Aragão de Melo, de 42 anos, que estava desaparecido há cinco dias, foi encontrado, no início da tarde deste sábado (13), em uma área de mata, localizada no ramal do Pau Rosa, no km 21 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

De acordo com informações que familiares da vítima repassaram à polícia, Alexandre foi visto pela última vez por volta das 15h30, do dia 8 de janeiro, nas proximidades de um shopping no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital. Na ocasião, ele estava dirigindo o veículo que utiliza para trabalhar, uma Saveiro, de cor laranja e placas NOT-6143.

Uma irmã da vítima publicou em um perfil no Facebook, uma mensagem informando que o carro de Alexandre havia sido encontrado, na tarde de sexta (12), no km 15. Na publicação, a mulher relata que o veículo estava todo "depenado", mas o irmão não estava no local. Ela ainda pedia orações de amigos e familiares, com a esperança de encontrar o irmão com vida. A mulher ainda relatou que o momento era de angústia e tristeza, pois há um ano perdeu outro irmão em um acidente de trânsito.

O desaparecimento de Alexandre foi divulgado em perfis de parentes no Facebook | Foto: divulgação

Porém, segundo informações do diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Guilherme Torres, que na manhã de hoje iniciou as buscas pela vítima, o caso de Alexandre não se trata de um acidente, mas sim de um crime, pois o corpo dele foi encontrado com varias perfurações de arma branca.

Torres informou, ainda, que um casal foi preso por suspeita de envolvimento no assassinato do motorista. "Estamos em diligências e ainda não podemos divulgar o nome dos suspeitos para não atrapalhar as investigações, pois estamos em busca de outros envolvidos", disse o delegado.

Os familiares da vítima ainda não foram encontrados para comentar sobre o caso. O corpo de Alexandre foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

Edição: Isac Sharlon

