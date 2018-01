Celular ajudou polícia a prender assassinos de motorista desaparecido

Vítima estava desaparecida há cinco dias | Foto: Divulgação

Manaus - Encontrado morto no início da tarde deste sábado (13), o motorista de táxi-frete Alexandre Luiz Aragão de Melo, de 42 anos, estava desaparecido há cinco dias. Ele foi brutalmente assassinado com, pelo menos, nove facadas. De acordo com informações da Polícia Civil, a dupla envolvida no assassinato foi encontrada após a polícia recuperar o celular da vítima, que estava em posse dos bandidos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o local onde o corpo de Alexandre foi deixado era de acesso muito difícil e ele só pôde ser resgatado após a captura da dupla, que indicou aos policiais onde haviam deixado a vítima.

Segundo o diretor do Departamento Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Guilherme Torres, a identidade da dupla capturada não pode ser divulgada para não atrapalhar as investigações em torno do caso.

Vítima estava desaparecida há cinco dias | Foto: Divulgação

A vítima tinha parentesco com uma investigadora da Polícia Civil, porém, de acordo com um servidor da instituição, que preferiu não se identificar, o parentesco não teve ligação com o assassinato do motorista e o crime tem características de latrocínio (roubo seguido de morte).



Alexandre estava desaparecido há cinco dias e, de acordo com informações que familiares da vítima repassaram à polícia, ele foi visto pela última vez por volta das 15h30, do dia 8 de janeiro, nas proximidades de um shopping no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da capital.

Na ocasião, ele estava dirigindo o veículo que utiliza para trabalhar, uma Saveiro, de cor laranja e placas NOT-6143.

Edição: Isac Sharlon

