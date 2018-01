Corpo de mulher é encontrado esquartejado em sacolas no Alvorada

Manaus - Um corpo de uma mulher, ainda não identificada, aparentando ter entre 35 e 40 anos, foi encontrado esquartejado, na madrugada deste domingo (14). As partes do corpo estavam em sacos plásticos, que foram deixados em uma lixeira viciada, no beco Japão, na rua 5, bairro Alvorada 3, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por um morador da área, por volta das 3h30 da manhã. O homem informou aos policiais que se aproximou de uma das sacolas, que estava rasgada e visualizou os membros do corpo da vítima e acionou a Polícia Militar.

A mulher teve as pernas e os braços cortados | Foto: divulgação

Policiais da 10ª Cicom isolaram a área. Nenhum morador do beco soube informar quem deixou os sacos no local. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

A mulher teve os braços e as pernas cortadas. Ela vestia uma camiseta preta e uma bermuda na cor marrom. Ela também possuía uma tatuagem de um palhaço em uma das coxas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Edição: Isac Sharlon

