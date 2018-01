Dupla é presa com 70 kg de cocaína no Aeroporto Eduardo Gomes

Manaus - Pelo menos 70 kg de cocaína foram apreendidos, pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da Polícia Federal do Amazonas (DRE/PF), na tarde deste último sábado (13), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. De acordo com a PF, a droga estava escondida em quatro malas de dois homens, ainda não identificados, e tinha como destino à capital do Pará, Belém. A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, a apreensão ocorreu após policiais - que estavam no local - notarem atitude suspeita da dupla. Ao fazer a vistoria na bagagem dos criminosos, foram encontrados pelo menos 60 tabletes da droga, ainda na forma sólida. Durante o interrogatório, os presos informaram que cada um receberia R$ 2 mil reais caso conseguissem entregar a droga no seu destino.



Leia também: Mulher é presa no Aeroporto de Manaus ao tentar levar drogas para o RJ

O delegado da DRE, Caio Avanço, destacou que a apreensão pode ser considerada uma das maiores já feitas no aeroporto de Manaus.

Peruano

No início deste ano o peruano Wernher David Delgado, de 48 anos, morreu dentro de um avião da companhia Iberia, com destino à Espanha, enquanto tentava transportar capsulas de cocaína no estômago.

Delgado tinha mais de 40 cápsulas da droga no corpo, sendo que uma delas estourou e causou a morte dele. O voo em que ele estava teve que fazer uma parada emergencial no Aeroporto Eduardo Gomes, onde o corpo foi deixado.





Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Suspeitos do desaparecimento de sem-terras no AM continuam foragidos

Celular ajudou polícia a prender assassinos de motorista desaparecido

Corpo de mulher é encontrado esquartejado em sacolas no Alvorada