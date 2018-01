Visitantes tentam entrar com celulares e drogas em presídio no AM

Quatro mulheres tentaram entrar com materiais proibidos, neste sábado (13), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Dos quatro materiais, três foram encontrados em fundos falsos de vasilhas com alimentos. Os utensílios foram achados durante procedimento de revista realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e agentes de socialização da empresa de co-gestão.

Entre os materiais apreendidos estão oito celulares, 600 gramas de entorpecente e uma porção de farinha de mandioca misturada com fermento. O último item é também proibido porque pode ser usado para fermentação, que é parte do processo bioquímico usado na fabricação de bebidas alcoólicas.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, os visitantes têm buscado novas formas de burlar as revistas e procedimentos de segurança.



Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

“Ultimamente temos registrado ocorrências dessa natureza, de materiais escondidos em fundos falsos de vasilhas de comida ou em potes de margarina. Com o avanço no uso de equipamentos tecnológicos e reforço das revistas, é natural que os visitantes procurem novas formas de tentar entrar com objetos proibidos, mas estamos atuando de forma constante para evitar as investidas”, explicou o secretário.

A primeira ocorrência foi registrada às 11h10, quando a visitante Naiara Lima Leão, cadastrada como amiga do interno Walace Gomes de Brito, foi flagrada nos procedimentos de revista com duas vasilhas de comida com fundo falso, onde estavam escondidos quatro aparelhos de telefonia celular.

Aproximadamente uma hora depois a visitante Ketlem Santos de Souza, amiga do interno Otávio Silva de Souza, foi flagrada tentando entrar na unidade com 400 gramas de material entorpecente, supostamente maconha, escondida em uma vasilha com fundo falso. Em seguida foi encontrado 200 gramas de outro material, aparentemente cocaína, em outra vasilha com fundo falso.

As duas últimas ocorrências foram registradas entre 12h50 e 13h. A visitante Rejane de Souza Queiroz, companheira do interno Vanderlane Araújo da Silva, tentou burlar a segurança da unidade prisional com uma porção de farinha de mandioca misturada com fermento. Logo após, Erlando Jorge Pedrosa de Barros, irmão de André Felipe Pedrosa de Barros, foi flagrado com quatro celulares escondidos em fundos falsos de duas vasilhas com comida.

Todos os visitantes flagrados foram encaminhados até a direção da unidade para registro de ocorrência administrativa e terão seus cadastros de visitas suspensas por 30 dias. Naiara, Ketlem e Erlando foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (14º DIP) para os procedimentos de flagrante.

Leia mais:

Prefeitura reforça recuperação da malha viária na Zona Centro-Sul

Rede de drenagem da Djalma Batista passará por obras

Chuva causa acidentes e deixa ao menos quatro vítimas lesionadas