Fim de semana com 27 pessoas presas e nove adolescentes apreendidos

Manaus - Em menos de 72 horas, 27 pessoas foram presas e nove adolescentes e quatro armas de fogo foram apreendidos pela polícia do Amazonas durante fiscalizações das operações "Águia" e "Alegoria Proibida", da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas (SSP-AM). Além disso, dez veículos roubados ou furtados foram recuperados e dois bares foram fechados por irregularidades. Tudo isso ocorreu entre a noite de sexta-feira (12) e a madrugada deste domingo (14) em Manaus.

A maior parte das prisões foi por tráfico de drogas, roubo e posse ilegal de arma. As duas operações ocorreram em todas as zonas da capital. O governador em exercício e Secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, diz que a partir da próxima semana as forças policiais do Amazonas devem se subdividir. "Isso deve ocorrer porque teremos uma grande programação de bandas de carnaval na cidade e nós já estaremos efetivamente dentro da quadra carnavalesca, o que requer que a gente redobre o esforço e esteja presente em todos esses eventos”, disse o governador em exercício.

A fiscalização ocorreu nas festividades do aniversário do bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul da capital, e em bares e casas de show dos bairros Morro da Liberdade, Betânia, também na Zona sul; Armando Mendes, São José 4, Zumbi, Jorge Teixeira, na Zona leste e Cidade de Deus e loteamento Nova Cidade, no bairro Monte das Oliveiras, ambos na Zona norte.



As ações policiais fazem parte da estratégia do sistema de segurança do Amazonas que utiliza a interação entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros como forma de garantir mais eficiência nas ações policiais. Percorreram também em bandas de carnaval, bares, casas de show, além de incursões em becos e ruas nas chamadas manchas criminais.



O comandante-geral da PM, coronel David Brandão, explica que em razão das operações a Polícia Militar atua com mais de 1500 servidores nas ruas para garantir a segurança da população. “São militares do Comando de Policiamento Especializado, do Comando de Policiamento Ambiental, Batalhão de Trânsito que estão reforçando o policiamento, atuando nas barreiras e no patrulhamento. As barreiras ficam, no máximo, de 30 a 40 minutos em setores previamente determinados pelos setores de inteligência. Após esse período, a fiscalização acontece em outras regiões”, acrescentou Brandão

1.500 servidores do Estado estão envolvidos nas operações | Foto: AGUILAR ABECASSIS/SECOM

A Polícia Civil atuou com 50 policiais civis que fazem parte de diversos departamentos como Polícia Metropolitana, Polícia do Interior, Repressão do Crime Organizado, Investigação sobre Narcóticos, além das Delegacias Especializadas em Proteção à Criança e ao Adolescente e a Especializada em Crimes Contra a Mulher.



Integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), também atuaram durante as incursões. “A nossa função é evitar que as coisas aconteçam de mal com o cidadão que sai de casa para se divertir e por essa razão nós estamos com as incursões nos abres, até para que os comerciantes se regularizem”, destacou o Delegado-Geral da PC, Mariolino Brito.



Dois bares foram fechados



No bairro Jorge Teixeira, zona leste, na Avenida Itaúba, o bar ‘Distribuidora Cervejão’ foi fechado por não possuir o alvará de funcionamento e nem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Essa era quinta vez que o estabelecimento estava sendo notificado. Também na mesma Avenida, o Bar da Morena não foi fechado, mas notificado por possuir um extintor vencido e fiação exposta. A notificação dá um prazo de 10 dias para que as irregularidades sejam sanadas.

De acordo com a polícia, essa era quinta vez que o estabelecimento 'Distribuidora Cervejão' estava sendo notificado | Foto: AGUILAR ABECASSIS/SECOM

No loteamento Nova Cidade, zona norte, na Avenida Margarita, um terceiro bar foi fechado por irregularidades no AVCB. “Estamos fiscalizando saídas de emergência, iluminação, todas as autorizações que competem ao sistema de segurança nós estamos cobrando para enfatizar a situação de passar um carnaval seguro”, reforçou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Mauro Freire.



Bandas de carnaval



Na manhã do último sábado (14), uma portaria conjunta, assinada por órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, apresentou novas regras para realização de eventos pré-carnavalescos e carnavalescos em vias públicas do Estado em 2018. Entre as regras, a portaria estabelece que os eventos ocorridos em vias e locais públicos de Manaus, devem acontecer até o limite de 23h. “Nós estaremos presentes em todos os eventos carnavalescos de Manaus, já com a regra de que não pode comercializar bebida em vasilhame de vidro, não pode usar material perfuro cortante, além do limite de horário”, acrescentou Bosco Saraiva.



