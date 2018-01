Mulher esquartejada estava grávida e foi detida com drogas em presídio

Ana Cristina sumiu desde a tarde de sábado, após sair para lanchar | Foto: Divulgação

Manaus - Encontrada esquartejada e jogada em sacos plásticos no bairro da Alvorada I, na manhã deste domingo (14), a jovem Ana Cristina da Silva Costa, de 25 anos, estava com mais de cinco meses de gravidez. Este seria o seu segundo filho, ela já tinha um outro de 7 anos. A jovem também tem passagem pela polícia após tentar entrar com drogas escondidas na vagina no Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM) , em abril do ano passado.

De acordo com um familiar da vítima, uma tia de 29 anos, que compareceu ao IML para fazer o reconhecimento do corpo, mas preferiu não ser identificada, a jovem foi vista pela última vez com vida na casa da mãe, situada no mesmo bairro onde foi encontrada morta. Ela pediu dinheiro para lanchar, por volta das 17h, de sábado (13) e desde então não foi mais vista.

A vítima estava grávida de cinco meses, a espera do segundo filho | Foto: Divulgação

A tia disse que a família só chegou até o corpo por uma coincidência. De acordo com ela, outro familiar estava em um bar no momento em que ouviu policiais comentarem sobre o encontro de um cadáver na região. As características apresentadas pela polícia batiam com o perfil da moça.



As partes do corpo de Ana Cristina foram deixadas em sacos plásticos, abandonadas em uma lixeira viciada, no beco Japão, na rua 5, bairro Alvorada 3, Zona Centro-Oeste de Manaus.

As partes do corpo da mulher foram identificadas por familiares, no IML. | Foto: Divulgação'

Apesar da prisão no ano passado, a tia da vitima alega que a sobrinha não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Porém, a polícia afirma que ela era usuária de entorpecentes e o crime pode ter relação com o tráfico. Já outros familiares afirmam que ela costumava a desaparecer, ficando dias sem dar notícias.

O pai da criança que Ana Cristina esperava não foi encontrado pela reportagem. Muito abalada, a tia disse que não comentaria mais sobre o caso, pois não cabia a ela dar esse tipo de informação. Ela informou que apenas os pais da jovem poderiam falar mais sobre a morte. “Sou apenas uma familiar, não posso falar mais sobre o caso”, comentou.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

