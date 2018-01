Estrangeiro é baleado por homens armados no Centro de Manaus

Um homem, conhecido apenas como "Júlio", supostamente de nacionalidade colombiana, foi baleado na noite deste domingo (14), por volta de 19h30, na rua José Paranaguá, Centro, em frente a um restaurante. As informações da 24ª Cicom são de que homens armados, em um carro de modelo Celta, de cor vermelha, se aproximaram da vítima e atiraram diversas vezes.

Depois dos tiros, os atiradores fugiram do local. O homem foi levado com vida em um táxi, por pessoas que estavam na rua, ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. De acordo com o tenente Garcia, que atendeu a ocorrência, populares no local não passaram informações precisas sobre o crime. O único relato seria de um morador que viu os suspeitos fugindo no veículo, em direção à rua Joaquim Nabuco.

Leia também: Mesmo baleado, menor escapa da morte e rivais tentam invadir hospital

Maria Castelo trabalha como ambulante na rua onde ocorreu o crime e informou não conhecer a vítima. "Ele sentou na calçada e, quando percebi a movimentação, corri para ver. Porém, não o conhecia e não vi quem atirou", contou.

Procurados pela reportagem, frequentadores dos estabelecimentos situados próximos ao local do crime, que testemunharam o ocorrido, evitaram entrar em detalhes sobre o caso. Eles disseram que não viram quem atirou e nem ouviram os disparos.

Edição: Bruna Souza

