Colombiano baleado no Centro de Manaus morre no HPS João Lúcio

Manaus - Um colombiano, conhecido apenas como "Júlio", morreu por volta das 22h deste domingo (14), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Ele foi baleado em frente a um restaurante, localizado na rua José Paranaguá, bairro Centro, Zona Sul.

De acordo com policiais militares da 24ª Cicom, por volta das 19h30 homens utilizando um carro modelo Celta, de cor vermelha e placas não identificadas, estacionaram próximo à vítima. O passageiro do veículo desceu e atirou várias vezes no colombiano, que estava sentado em uma cadeira em frente a um restaurante.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados. O colombiano foi levado ainda com vida, por pessoas que testemunharam o crime, para o HPS João Lúcio, mas morreu três horas depois de dar entrada na unidade de saúde.

Segundo o tenente Garcia, da 24ª Cicom, populares no local não passaram informações precisas sobre o crime. O único relato seria de um morador que viu os suspeitos fugindo no veículo, em direção à rua Joaquim Nabuco.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Até o início da manhã desta segunda-feira (15), o colombiano permanecia sem identificação.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

