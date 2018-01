Homem é preso suspeito de esfaquear adolescente de 14 anos, em Manaus

O adolescente está internado no Platão Araújo | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um homem identificado como Elias Gonçalves Leite, de 41 anos, foi preso na tarde desse domingo (14), por volta das 17h10, suspeito de esfaquear um adolescente de 14 anos. O crime ocorreu na rua Topázio, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), policiais militares lotados na 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estavam em patrulhamento pelo bairro, quando foram acionados por populares, informando que um adolescente de 14 anos havia sido esfaqueado e que havia sido levado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Bezerra de Araújo para receber atendimento médico

Em depoimento, o adolescente relatou que estava andando de bicicleta em via pública, quando encontrou Elias. Segundo ele, o suspeito estava com uma faca e o esfaqueou no abdômen.

Após o relato da vítima, a polícia realizou buscas e encontrou Elias Leite, de posse de uma arma, usada na tentativa de homicídio. A Polícia Civil não divulgou a motivação do crime. Não há informações se ele teria confessado o crime.



Elias foi autuado em flagrante por homicídio tentado. Ao término dos procedimentos na delegacia, o homem será levado para Audiência de Custódia no Fórum Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

