Uber dado como desaparecido é localizado em casa de 'amiga' em Manaus

Manaus - Prints de conversas em uma rede social relevam que, ao contrário do que alguns portais de notícias de Manaus publicaram, na noite deste domingo (14), em que o motorista da Uber Edinho Vargas de Souza, supostamente, estaria desaparecido há dois dias, na verdade revelam que ele foi localizado bem e com saúde. O homem estaria na casa de uma "amiga", no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte.

A polícia militar confirmou que localizou o carro de Edinho, modelo Sandero, de cor cinza, estacionado no final da alameda São Francisco, e que o suposto desaparecido estava em uma quitinete.

Um internauta do Em Tempo chegou a informar que "era melhor ele ter morrido, porque a mulher dele é braba demais". A frase soa como uma possível previsão de vingança pelo sumiço de quase dois dias.

A família de Edinho não quis comentar sobre o caso | Foto: Reprodução/WhatsApp

Na manhã desta segunda-feira (15), o Em Tempo entrou em contato com um familiar do motorista, por meio de um dos telefones divulgados na mídia. Do outro lado da linha, uma mulher informou que Edinho havia sido localizado, mas que a família preferia não comentar mais sobre o caso.

Motorista é encontrado no porta-malas

Diferente do ocorrido em Manaus, no município de Uberlândia, em Minas Gerais (MG), um motorista da Uber, de 34 anos, foi encontrado no porta-malas de um carro. Ele havia sido assaltado na noite de sábado (13). A Polícia Militar (PM) informou que, durante uma blitz de rotina, o veículo foi abordado e os PMs desconfiaram da atitude do casal, dois jovens, de 18 e 19 anos, que estava nele.

Durante revista no carro, o funcionário da Uber foi visto no porta-malas.

