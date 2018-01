Trio é preso por latrocínios de motorista e de caseiro na BR-174

Manaus - Paulo Sergio Bastos de Souza, de 28 anos, Matheus dos Santos Barbosa, de 25 anos, e Tayná dos Santos Lira, de 22 anos, foram presos, no ultimo sábado (13), por envolvimento no latrocínio - roubo seguido de morte - do motorista de táxi-frete Alexandre Luiz Aragão, de 42 anos, e do caseiro Emiliano Souza de Souza, de 37 anos. Os crimes aconteceram nos dias 8 e 11 de janeiro, respectivamente, e as vítimas foram mortas em ramais da BR-174, na Zona Rural da capital.



De acordo com o Diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Guilherme Torres, o planejamento inicial do trio era matar somente Emiliano, com quem tinham desavenças. Mas após roubarem o carro de Alexandre para executarem o plano, o motorista também foi vítima do trio. O delegado explicou que os três também eram moradores do ramal do Pau Rosa e que Tayná foi a grande mentora dos crimes.

Guilherme Torres diz que os dois crimes foram um dos mais cruéis já investigados por ele | Foto: Marcelo Cadilhe

"Ela foi até a entrada da barreira e solicitou o serviço de táxi -frete do Alexandre. Ele não se negou e foi levado para um sítio abandonado, chamado por eles de 'matadouro'. No local, o motorista ainda implorou pela vida, porém, rendido com uma faca e amarrado teve os pertences roubados. Depois Matheus esfaqueou a vítima", disse Torres.

Ainda segundo o delegado, dois dias depois de matarem Alexandre, os três usaram o carro da vítima e foram até o sítio onde Emiliano trabalhava. "Eles surpreenderam a vítima, que estava consumindo bebidas alcoólicas no local. Amarraram o caseiro e roubaram três botijas de gás e uma espingarda da vítima. Quando eles estavam fugindo, Paulo retornou a dar golpes de terçado no pescoço de Emiliano e deixou o corpo dele amarrado em um coqueiro", disse o delgado.

"Durante as investigações conseguimos encontrar o corpo de Alexandre. e prender os envolvidos. Estamos investigando se essas pessoas já praticaram outros assassinatos no sítio abandonado, pois encontramos vestígios de sangue antigos na área. Esse é um dos crimes mais cruéis que já investiguei, a frieza e o planejamento do trio, me deixou triste com essa situação", disse Guilherme Torres.

O trio foi apresentado em coletiva de imprensa na Delegacia Geral | Foto: Marcelo Cadilhe

Os suspeitos foram apresentados, na manhã desta segunda-feira (15), em entrevista à imprensa. Tayná informou que planejou a morte do caseiro, pois ele era suspeito de tentar estuprar uma filha dela de 2 anos. "A intensão era apenas roubar o motorista, mas o Matheus matou ele. Queríamos matar o Emiliano, pois há um mês ele queria estuprar minha filha no ramal", contou a mulher.

Os objetos das vítimas foram recuperados e a arma utilizada em um dos crimes foi apreendida. Os trio será indiciado por latrocínio e será encaminhado à unidades prisionais.

