Homem é encontrado morto a menos de 500 metros de delegacia, no Centro

Em menos de 24 horas, a polícia recebeu a terceira denúncia de corpo encontrado na tarde desta segunda (15). De acordo com a polícia, a terceira vítima, do sexo masculino, estava boiando no igarapé que corta o Parque Jefferson Péres, na avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus. As causas da morte são desconhecidas e o caso é investigado pela Polícia Civil (PC).



O corpo foi encontrado a menos de 500 metros da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança da região. Há informações de que o corpo tenha sido achado por volta das 14h.

"Como o local é de difícil acesso, fomos acionados apenas para acompanhar a remoção e cuidar da seguranças dos curiosos. Precisamos acionar os bombeiros para que o homem fosse retirado", disse uma fonte policial da 24ª Cicom.

Seguranças do parque, que encontraram a vítima boiando, auxiliaram a conter os ânimos de curiosos que se aglomeraram nas entradas do local para acompanhar os trabalhos da polícia. "É possível que o crime não tenha acontecido aqui. Como choveu pela manhã, o corpo pode ter sido trazido. Agora pela tarde, quando a água baixou, encontramos a vítima e acionamos a PM", disse um dos seguranças que preferiu não se identificar.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. As causas da morte não foram informadas pela polícia.

Demais corpos

No último domingo (14), o corpo de Ana Cristina da Silva Costa, de 25 anos, que estava com 5 meses de gravidez, foi encontrado esquartejado. A vítima estava dentro de sacos plásticos no bairro da Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus. Conforme familiares, apesar da prisão de Ana no ano passado, a tia da vitima alega que a sobrinha não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Já nesta segunda (15), o corpo de um homem, até o momento sem identificação, foi encontrado pela tarde, na rua Jerusalém, comunidade Celebridade, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo testemunhas, o homem não foi morto no local, mas sim, abandonado pelos suspeitos na região. O homem estava completamente nu e apresentava marcas de agressão, de acordo com a polícia.





