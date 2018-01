Família de desaparecido há 1 mês acredita que homem foi assassinado

Manaus - "Não sabemos mais o que fazer. Estamos perdendo nossas esperanças. Já faz mais de 1 mês que estamos nessa situação e não temos nenhuma pista. Acreditamos que ele está morto". É assim que Daniel Santos, de 39 anos, irmão do auxiliar de serviços gerais Dione Santos de Abreu, de 32, descreve a situação do familiar que está desaparecido desde dezembro do ano passado.

Conforme Daniel, o irmão Dione foi visto pela última vez na tarde do dia 17 de dezembro, explicando que iria passar o Natal no sítio de um cunhado. "Ele disse que iria para o sítio do nosso cunhado que fica no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste. Ele estava na companhia de uma mulher e, simplesmente, não foi mais visto. Ele também era alcoólatra e por isso achamos que ele pode ter sido morto", disse.

Na tarde desta segunda (15), a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), divulgou a imagem do auxiliar de serviços gerais Dione Santos de Abreu. No entanto, informou que o homem está desaparecido desde o dia 11 de janeiro deste mês.

Uma outra familiar, a irmã Priscila Santos de Abreu, explicou que no dia em que desapareceu, Dione foi visto pela última vez por volta das 18h, na rua Soror Alcoforado, antiga rua Z, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Dione tem as imagens de um sol e de uma lua tatuados na mão direita e as letras A, D e S tatuadas na mão esquerda. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Dione, pode entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números (92) 99523-4213, 99537-3341 ou 99187-1932.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo).





