De 3,6 mil assaltos a ônibus em 2017, SSP prendeu 1,4 mil pessoas

Manaus - Embora 3.605 assaltos a ônibus tenham sido registrados, em 2017, um total de 1.455 pessoas foi preso por roubos a ônibus do transporte coletivo, alternativo e rotas que fazem o transporte do Polo Industrial de Manaus (PIM). As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), nesta segunda (15).

O número corresponde a 40% dos casos registrados pela polícia no período. Conforme vice-governador e Secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, somente as Operações Catraca e Rota Segura, foram responsáveis pela prisão de 406 pessoas por roubos a coletivos, de outubro a dezembro.

"As operações passaram a atuar com barreiras fixas e monitoramento dos veículos com abordagens surpresa, com blitzs móveis que ocorrem em todas as zonas da capital. Essas ações continuarão sendo intensificadas”, reforçou o secretário.

Fiscalização ocorreu com frequência. | Foto: Arthur Castro

Do total de 14.676 coletivos fiscalizados, 1.435 foram de ônibus especiais (rota), 10.576 de ônibus urbanos, 678 rotas e 1.987 microônibus lotação.

Atuação

O trabalho da Operação Catraca envolve as Companhias Interativas Comunitárias de cada bairro e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), que atualmente está 90% dedicado ao assunto, ciclopatrulhando os ônibus e fazendo abordagens preventivas.

O efetivo policial monitora os veículos dentro do mapa criminal de assaltos identificado pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai). Em 2017, a SSP registrou 3.605 roubos a coletivos.





