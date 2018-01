Jovem de 15 anos conta detalhes de estupro e como escapou da morte

Manaus - Suspeito de ter estuprado uma adolescente de 15 anos, César Batista dos Santos, de 34 anos, foi preso, na noite desta segunda-feira (15), por volta das 20h, na casa onde mora na rua Louro Aritur, no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. A vítima conversou com exclusividade com o EM TEMPO, ao vivo pelo Facebook, e contou detalhes do crime e como escapou de ser morta pelo homem.

De acordo com a vítima, César a abordou com um faca enquanto ela estava indo para a casa de uma tia, que fica no mesmo bairro. Segundo a jovem, ele a segurou pelo braço e a levou para dentro de uma residência.

"Ele tirou minha roupa e me ameaçou. Disse que ia me matar e, nesse momento, eu menti pra sobreviver. Eu disse que tinha filhos e pedi, pelo amor de Deus, que ele não fizesse nada comigo", disse a vítima.

Ainda conforme a jovem, César a liberou somente depois dela confirmar que voltaria até o local, onde ocorreu o ato, para ser abusada novamente por ele.

"Ele só deixou eu ir embora depois que eu confirmei que voltaria para repetir o ato. Marquei com ele às 20 horas, foi quando fui para a casa da minha tia e contei o que tinha acontecido", explicou a jovem.

De acordo com os policiais da 26ª Cicom, após o Boletim de Ocorrência (B.O) ser registrado, uma equipe seguiu com a vítima até a casa de César, onde foi preso.

Segundo o tenente Monteiro, o homem já tem passagem por estupro de vulnerável. O caso foi registrado no 18º DIP.

Histórico

Em novembro do ano passado, um músico, de 34 anos, foi preso dentro de uma igreja evangélica acusado de ter estuprado a sobrinha de apenas 13 anos. O homem também foi acusado de aliciar mais duas meninas, enteadas dele.



