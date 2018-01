Homem atira em PMs da Rocam, foge e deixa comparsa para trás

Alenson Ferreira Gomes, de 24 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (15), no beco Álvaro Leite, comunidade Santa Luzia, bairro Japiim, após policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) receberem denúncias anônimas sobre a venda de drogas. Para a surpresa dos policiais, o amigo de Alenson trocou tiros com a guarnição e o abandonou no local durante a fuga.

De acordo com os PM's, uma viatura foi até o local indicado pela denúncia para verificar se realmente havia o comércio de entorpecentes no beco. Ao chegarem no local, eles foram recebidos a tiros. Entretanto, o autor dos disparos conseguiu fugir deixando para trás Alenson, que foi preso pela Rocam.

Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada, 5 munições intactas e drogas | Foto: Divulgação







Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada e 5 munições intactas, além de 33 porções de maconha, uma porção média de cocaína, uma balança de precisão e R$ 32 em espécie. Ele também portava R$ 100 em notas falsas.

Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O outro suspeito que atirou contra os policiais não foi identificado ou localizado.

Edição: Bruna Souza

