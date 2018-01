Assaltantes montam barricada e apedrejam micro-ônibus em Manaus

O homem foi preso após perseguição policial | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Os criminosos estão cada vez mais audaciosos em Manaus. Na madrugada desta terça-feira (16), três assaltantes montaram uma barricada, com sacos de areia e lixos para interceptar um micro-ônibus do transporte especial. O motorista conseguiu desviar e teve o veículo apedrejado. A tentativa de assalto aconteceu na rua Papoula, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Um dos suspeitos foi preso após perseguição policial. Ele foi identificado como Carlos Henrique Moreira da Silva, de 18 anos.

De acordo com a vítima, o motorista Daniel Rufino, é a segunda vez que ele sofre uma tentativa de assalto no mesmo local. Ele contou que os suspeitos invadiram terrenos de moradores da área e atiram na equipe policial durante a fuga.

O caso foi registrado no 14º DIP | Foto: Daniel Landazuri

"Por volta das 3h40 eu estava iniciando a rota, ainda não havia nenhum passageiro, quando parei na barricada e eles me abordaram. Um deles estava com uma arma, o outro com uma faca e o terceiro com pedras. Acelerei o micro-ônibus e consegui fugir, mas eles atearam as pedras no para-brisas e na lateral direita do veículo", disse.

O motorista ainda contou que foi até à delegacia, o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e cinco minutos depois retornou ao local junto com duas equipes da 14ª Cicom. "Eles estavam no mesmo local, esperando para fazer outras vítimas. Quando eles viram a viatura, atiraram e correram para as casas dos moradores. Os policiais perseguiram e conseguiram pegar um deles", disse a vítima.

Uma faca foi apreendida com o suspeito. Ele foi encaminhado ao 14º DIP, onde o caso foi registrado.

Edição: Isac Sharlon

