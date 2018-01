Dupla é presa por traficar drogas na invasão Cidade das Luzes

Manaus - A dupla Leonardo Dias Pontes, de 19 anos, e Salete Bernarda dos Santos, de 45 anos, foi presa pela Rocam, nesta terça-feira (16), na invasão Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O casal foi preso por policiais militares da após uma denúncia via WhatsApp. Conforme a denúncia, a dupla estava vendendo entorpecentes na invasão.

Leia também: Dupla é presa fazendo a 'farra' em óticas no Centro de Manaus



Ao chegar ao local, a polícia encontrou Salete e Leonardo. Com eles foram apreendidas 66 trouxinhas de oxi, 14 de maconha, porções médias de pó e oxi, além de uma balança de precisão, três armas de fabricação caseira, de calibre 12 e com três munições, um revólver calibre 38 com numeração suprimida. Também foi apreendido R$ 279,10. O dinheiro, segundo a polícia, é oriundo do tráfico de drogas.

De acordo com informações da Rocam, Salete é traficante e comercializava o entorpecente na invasão. A dupla foi levada para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada por tráfico, associação para tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Homem pagou R$10 e fez sexo oral em criança na Zona Leste de Manaus

Rodoviários da Açaí Transportes paralisam 100% da frota em Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp