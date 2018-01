Quadrilha de irmãos é capturada por tráfico de drogas em Manaus

Manaus - Quatro irmãos identificados como Junior Gomes da Costa, de 25 anos, conhecido como "Zé Doido", Tiago Reis da Costa, de 20 anos, Vanessa Gosmes da Costa, de 23 anos, e um adolescente de 17 anos, foram detidos por trafico de drogas. O quarteto foi interceptado na manhã desta terça-feira (16), estância onde moravam, na comunidade Jacarezinho, conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado titular do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Henrique Brasil, que coordenou as ações, os suspeitos foram detidos após dois meses de investigações da Polícia Civil.

Leia também: Assaltantes montam barricada e apedrejam micro-ônibus em Manaus

Irmãos foram presos na casa onde moravam, no conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez | Foto: Marcelo Cadilhe

"Os trabalhos iniciaram em decorrências de outras prisões. Desde o final de novembro de 2017, acompanhávamos ações dessa família. A droga apreendida chegou no local no final tarde de ontem [segunda]. Eles embalaram os entorpecente durante a noite e na manhã de hoje [terça] entramos no local e encontramos as trouxinhas enterradas na areia", disse o delegado.

O delegado explicou, ainda, que "Zé Doido", o irmão mais velho, era quem coordenava os outros três. "Era uma organização criminosa. A coordenação era do Junior, um dos irmãos guardava a droga, a irmã vigiava o local e era responsável por controlar o dinheiro e o outro irmão fazia as vendas dos entorpecentes. Eles atuavam no Shangrilá com venda no varejo e também revendiam no atacado para outras bocas de fumo, no bairro da União", disse Brasil.

Com os irmãos foram apreendidos quase 2 mil trouxinhas de entorpecentes, entre cocaína e oxi, além de um simulacro de arma de fogo.

Material apreendido foi apresentado no 12º DIP | Foto: Marcelo Cadilhe

Os irmãos foram presos em flagrantes por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Os três maiores de idade serão encaminhados para audiência de custódia, na tarde de hoje, no Fórum Henoch Reis. O adolescente será levado para a Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deaai).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Homem pagou R$10 e fez sexo oral em criança na Zona Leste de Manaus

PMs localizam quadrilha especializada em roubos e recuperam celulares

Jovem de 15 anos conta detalhes de estupro e como escapou da morte