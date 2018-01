Trio extorquiu dinheiro e agrediu eletricista com taco de beisebol

Manaus - Maria Elizete da Silva Neta, de 39 anos, Fabrício de Souza Freitas, de 33 anos, e Idercley do Carmo Nascimento, de 28 anos, foram presos por suspeita de extorsão qualificada contra um técnico eletricista, de 37 anos. Segundo a polícia, o trio roubou e agrediu a vítima com um taco de beisebol e depois passou a exigir a quantia de R$ 7 mil. Eles ainda fizeram ameaças de sequestro contra a família da vítima, caso ela não obedecesse aos pedidos deles.



Os suspeitos foram presos na tarde desta segunda-feira (15), enquanto aguardavam a vítima sacar R$ 2 mil, dentro de uma agência bancária na rua Comendador Clementino, no Centro de Manaus. Eles foram apresentados à imprensa, na manhã desta terça-feira (16), no prédio do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O delegado titular do 12º DIP, Henrique Brasil, informou que a vítima procurou os policiais civis na delegacia e informou que na última sexta (12) foi contratado para realizar serviços de refrigeração em uma casa, no conjunto Maracanã, também no bairro Flores. Ao chegar no local, o técnico eletricista foi abordado por Fabrício e depois foi agredido por Idercley e Maria, que utilizaram um taco de beisebol.

"No dia do crime a vítima também teve os equipamentos de trabalho, avaliados em R$ 4 mil, R$ 650 e documentos roubados, além do valor de R$ 1,9 mil do cartão de crédito que foi usado pelo trio", informou o delegado.

Brasil disse ainda que Maria Elizete tinha uma dívida com a vítima e passou a fazer cobranças indevidas, que configurou no crime de extorsão.

"No fim de semana os suspeitos passaram a ameaçar a vítima por meio de mensagens no celular e pedir mais dinheiro. "Após a denúncia, os investigadores acompanharam a vítima até o banco onde ela marcou de fazer um repasse para os suspeito. Ao receberam a quantia, eles foram presos em flagrante", disse.

Em entrevista, Maria Elizete informou que o técnico eletricista teria vendido o carro dela, no valor de R$ 15 mil, e havia sumido com o dinheiro da venda. "Ele disse que faria o empréstimo para me pagar. Só estava cobrando o que era meu ", declarou a mulher.

Após essa ação, segundo o delegado, o trio continuou ameaçando a vítima pedindo um valor de R$ 7 mil. Caso não repassasse a quantia, eles iriam agredir a família dele. “Fizemos a abordagem deles na agência bancária e com eles foram apreendidos R$ 2 mil, duas maletas com ferramentas, uma máquina de lava-jato e documentos da vítima”, afirmou o delegado.

Após o término dos procedimentos, o trio será encaminhado ao Fórum Henoch Reis, onde passará pela audiência de custódia na tarde de hoje.

