Foragido do Compaj é recapturado na Manaus Moderna após denúncias

Manaus - O foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Caio Solimões Barbosa, de 27 anos, foi preso na manhã desta terça (16) nas proximidades da Manaus Moderna, no Centro. A recaptura foi realizada por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A equipe policial chegou ao suspeito após denúncias de roubos na região. Foragido do Compaj, Caio já respondia processo pelo crime de roubo e estava em regime semiaberto.

Natural do Rondônia, o suspeito foi condenado em 13 de julho de 2015 a cinco anos e quatro meses de prisão por roubar um ônibus do transporte especial. Ele cumpria a pena em regime semiaberto até que, após uma saída no dia 1º de dezembro de 2017, não retornou ao presídio. Ele também tem passagem por prisões em flagrantes por furtos a supermercados.

O titular da Seaop, Orlando Amaral, pede a colaboração das pessoas que tenham mais informações sobre crimes praticados por Caio Barbosa. Quem reconhecer o suspeito pode fazer denúncia por meio do número 181 ou registrar queixa no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no centro da cidade, região onde ele foi recapturado.





