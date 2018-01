Curioso ouve conversa de bandidos na rua e polícia frustra assalto

O trio foi preso com arma antes de cometer o crime na Cidade Nova | Foto: Divulgação/PC





Quem disse que ouvir conversa dos outros na rua pode fazer mal? Um manauense, que não teve o nome revelado, provou o contrário (pelo menos dessa vez) e ainda deu uma "ajudinha" para a polícia local. Ele foi o responsável pela prisão de três bandidos na tarde desta terça-feira (16), na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com uma fonte policial, o jovem ouviu o trio conversando na rua sobre o plano de assaltar uma casa no bairro durante a tarde de hoje. Mesmo sem saber se a conversa era verdadeira ou não, ele anotou a placa do carro usado pelos criminosos, o endereço do local e denunciou o caso à polícia.

"Recebemos a denúncia e fomos logo averiguar. A informação foi confirmada e os suspeitos foram presos. Às vezes uma conversa ouvida sem maldade pode contribuir com o trabalho da polícia", disse um policial civil, que preferiu não se identificar.



A equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), sob o comando do delegado Guilherme Torres, recebeu a denúncia do manauense "curioso" e foi averiguar o caso. A equipe conseguiu localizar o veículo informado pelo ouvinte. Por volta das 14h30, na rua Mariuá, Cidade Nova, Felipe da Silva Batista, 23; Kenelton Ribeiro de Queiroz, 26, e Renan Souza da Costa, 20, foram abordados pelos policiais e acabaram presos por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

“Logo após a delação, feita na tarde de hoje, nos deslocamos e assim que avistamos o veículo com os ocupantes em atitude suspeita, resolvemos fazer a abordagem”, explicou Torres.



O carro que eles estavam, de cor prata, modelo Prisma, foi apreendido | Foto: Divulgação/PC

Com os infratores, os policiais civis encontraram um revólver calibre 38 e seis munições intactas. O carro que eles estavam, de cor prata, modelo Prisma, foi apreendido. Conduzidos à base do DRCO, nas dependências da Delegacia Geral, Felipe, Kenelton e Renan confirmaram, em depoimento, que pretendiam cometer o roubo, que foi frustrado pela ação.

Felipe, Kenelton e Renan foram autuados em flagrante por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Após os procedimentos cabíveis no DRCO, eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul.

